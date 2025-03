Premier League: pareggio spettacolare tra Everton ed Arsenal

Bellissima partita al Goodison Park di Liverpool. Finisce 2-2 una spettacolare partita tra Everton ed Arsenal. Match dai due volti, primo tempo tutto Toffees, ripresa invece tutta a favore dei Gunners. Decisive le mosse di Wenger nella ripresa, che ha rimediato all'errata scelta di schierare Sanchez unica punta ed è riuscito a rimontare le due reti di svantaggio; gli inserimenti di Giroud e Cazorla hanno cambiato il match. Nell'Everton ottima prova di tutta la squadra nel primo tempo, si è visto sia un ottimo gioco, che dei singoli in grado di fare la differenza, Lukaku su tutti. Peccato per l'evidente calo fisico avvenuto nella ripresa, che ha permesso all'Arsenal di rimonatare e portare a casa un punto prezioso; sicuramente pochissime squadre riusciranno a violare Goodison Park.

La Cronaca

L'Everton, dopo il pareggio della prima gioranta di Leicster, vuole cercare la vittoria nell'esordio casalingo. Roberto Martinez, privo dell'infortunato Barkley, cambia tre uomini rispetto alla gara d'esordio; ecco gli 11 scelti dall'allenatore Spagnolo: Howard, Coleman, Jagielka (c), Distin, Baines, Barry, McCarthy, Mirallas, Naismith, Pienaar, Lukaku.

Arsene Wenger, reduce dal successo contro il Crystal Palace e dal pareggio del preliminare di Champions contro il Besiktas, si affida agli uomini più in forma: Szczesny, Debuchy, Mertesacker, Chambers, Monreal, Flamini, Ox, Wilshere, Ramsey, Ozil, Alexis Sanchez. Restano a sorpresa in panchina Cazorla e Giroud; strana la scelta dell'allenatore dell'Arsenal di giocare senza una prima punta.

L'Everton cerca di fare la partita, ma l'Arsenal si schiera a sorpresa con un inedito 4-5-1, riducendo tantissimo gli spazi di manovra nella zona centrale del campo. Dopo un primo quarto d'ora di studio, i Toffees iniziano a prendere il dominio del campo, e passano in vantaggio al 19°minuto di gioco. Gran cross di Barry, Ozil si perde Coleman, che di testa batte l'incolpevole Szczesny. Dopo il goal del vantaggio l'Everton diventa padrone del gioco, con i Gunners davvero sottotono. Dopo solo 4 minuti dal vantaggio, i Toffees sfiorano il raddoppio con Mirallas, che spreca tutto solo in area. Sanchez è davvero solo lì davanti. L'Everton amministra, difendendo in manisera ordinata e offrendo pochissimi spazi ai Gunners. Sembra che le squadre siano ormai dirette negli spogliatoi, quando i Toffees trovano il raddoppio. Grandissima azione di Lukaku che serve un assist perfetto per Naismith, che tutto solo in area è bravissimo a superare Szczesny con un tiro rasoterra. Termina il primo tempo; Everton - Arsenal 2-0.

Wenger decide di lasciare negli spogliatoi Sanchez, autore di una prestazione davvero mediocre, e lancia nella mischia Olivier Giroud. E' proprio l'attaccante francese a sfiorare il goal a ripresa appena cominciata. Le strigliate del tecnico francese hanno fatto svegliare i suoi ragazzi, che sembrano davvero un'altra squadra. Aumenta il nervosismo in campo, ammoniti Wilshere e Chambers. L'Everton, a differenza della prima frazione, si limita ad aspettare i Gunners. La partita è sempre bellissima ed intensa; vanno vicini al goal, prima Giroud per l'Arsenal, e poi Baines per i Toffees. Al 75° minuto Wenger decide di cambiare le carte in tavola schierando Cazorla e Campbell. L'Everton sembra stanco, e non difende più in maniera compatta. Ne approfittano i Gunners all'83°minuto, accorciando le distanze con il solito Ramsey, bravissimo a sfruttare una palla vagante in area. L'Arsenal sembra crederci, e continua a spingere tantissimo sull'acceleratore, mettendo in estrema difficoltà l'Everton. Proprio al 90° minuto, quando l'Everton pensava di aver portato a casa i tre punti, i Gunners trovano la rete del pareggio. Cross dalla sinistra di Monreal, Distin dorme e Giroud di testa non perdona. Everton - Arsenal 2-2; che partita spettacolare.