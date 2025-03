Europa League, l'Inter ipoteca il passaggio del turno: 3-0 allo Stjarnan

L’Inter vince e convince. Allo stadio Laugardalsvollur di Reykjavik la squadra di Walter Mazzarri ipoteca il passaggio del turno battendo 3-0 lo Stjarnan nella gara di andata del play-off di Europa League. I nerazzurri, che hanno dominato il match sin dall’inizio, non hanno concesso nulla ai padroni di casa, autori di una gara basata sul contenimento. Partita inizialmente ostica per l’Inter, con pochi spazi a disposizione. A sbloccarla, al 40’, è il solito Icardi, bravo a colpire dopo una disattenzione difensiva avversaria: è dell’argentino, dunque, la prima rete in gare ufficiali della stagione, il primo per lui in Europa. La seconda rete, invece, porta la firma di Dodò, ben servito da Nagatomo. Di D’Ambrosio, infine, la rete della sicurezza. Gambe appesantite e non ancora la giusta brillantezza, ma contava vincere e i nerazzurri lo hanno fatto meritatamente.

Primo tempo da spettatore non pagante per Samir Handanovic, dato che gli islandesi non riescono quasi mai a superare la trequarti. Parte bene, invece, Hernanes che spicca fra i ventidue in campo per la voglia di creare e fare. Ed è proprio del brasiliano il primo tiro del match, anche se completamente fuori misura. L’Inter sembra essere devastante sui calci piazzati e lo dimostra anche al 23’ quando Ranocchia ci prova di testa, ma è lucido Finsen ad allontanare in prossimità della linea di porta. Cinque minuti più tardi ci prova anche Dodò, autore di una buona prestazione, da posizione defilata, senza centrare però il bersaglio. Al 40’, però, dopo aver dominato, i nerazzurri sbloccano il match: azione che parte dai piedi dell’ex terzino della Roma, il quale serve centralmente un buon pallone che, sporcato, arriva sui piedi di Mauro Icardi che davanti al portiere non sbaglia. E’ del bomber argentino, dunque, la prima rete stagionale in gare ufficiali.

Nella ripresa è ancora monologo Inter. A differenza del primo tempo, però, lo Stjarnan crolla subito: al 48’ è Dodò a raddoppiare, su assist di Jonathan. Al 50’ Icardi ha la chance di archiviare definitivamente la qualificazione, ma non riesce nel tris. Al 60’ arriva la prima conclusione dei padroni di casa: ci prova Bjorgvinsson, ma la palla termina in curva. Subito dopo entra Daniel Pablo Osvaldo, all’esordio in gara ufficiale con la sua nuova maglia. Ancora pericolosa una decina di minuti dopo la squadra islandese con Toft che fallisce il gol dell’1-2. Per il primo tiro in porta, però, bisogna attendere l’84’ con la conclusione di Finsen, respinto senza particolari problemi da Handanovic. Ci prova anche Osvaldo allo scadere, ma Jonsson devia sulla traversa. Al 90', infine, arriva il tris di D’Ambrosio con una botta imprendibile.

Pagelle:

STJARNAN (4-2-3-1): Jonsson 6.5; Vemmelund 5, Laxdal 5.5, Rauschenberg 5, Arnason 5.5; Johannsson 5, Runarsson 5 (69’ Toft 6); Bjorgvinsson 6, Punyed 5.5, Finsen 6, Gunnarsson 5 (69’ Johannsson 5.5). All.: Sigmundsson.



INTER (3-5-1-1): Handanovic sv; Ranocchia 6.5, Vidic 6.5, Juan Jesus 6.5; Jonathan 6 (75’ D’Ambrosio 6.5), Hernanes 6.5 (87’ Kuzmanovic sv), M'Vila 6, Kovacic 6.5, Dodò 7; Botta 5 (60’ Osvaldo 6.5); Icardi 6.5 . All.: Mazzarri