Parla Coates: "Abbiamo fatto offerte per Redmond e Assaidi"

Il presidente dello Stoke City Peter Coates ha confermato che il suo club aveva chiesto i prezzi delle ali di Norwich City e Liverpool Nathan Redmond ed Oussama Assaidi dopo che gli era stata rimproverata la staticità sul mercato estivo. In effetti, l'unico esborso significativo del club in questa finestra di mercato è stato Bojan Krkic poiché Phil Bardsley, Steve Sidwell e Mame Biram Diouf sono arrivati a parametro zero (costless transfer) e Victor Moses è arrivato in prestito dal Chelsea.

"Abbiamo fatto offerte per alcuni giocatori quest'anno" - ha detto Coates al The Sentinel - "per quanto riguarda Nathan Redmond eravamo disposti a pagare molti soldi. Abbiamo incontrato il Norwich per chiedere loro il prezzo del calciatore ma il club non voleva venderlo. Non c'è stata nessuna discussione". Continua: "Il punto era che eravamo disposti a spendere dei soldi ma non eravamo ancora pronti a vendere. Abbiamo anche incontrato il Liverpool per Assaidi ma l'affare è divagato in questioni personali. Inoltre, poi, Moses ha deciso di venire da noi e insomma, gli affari sono cambiati. Sono comunque soddisfatto di quello che abbiamo fatto ques'estate". Conclude: "Stiamo semplicemente facendo le cose nel modo in cui le cose vengono fatte sempre. In più, in questi giorni alcuni giocatori andranno in scadenza di contratto".