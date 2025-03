Swansea: ufficiale l'acquisto di Fernandez

Federico Fernandez è ufficialmente un giocatore dello Swansea. Il difensore argentino, voluto fortemente dal tecnico Garry Monk, si trasferisce in Galles a titolo definitivo per 10 milioni di €uro. Il club gallese, che ha ufficializzato l'acquisto sul suo sito ufficiale, ha messo sotto contratto Fernandez per 4 anni, con un compenso di 1,2 milioni di Sterline all'anno.

Il Pajaro, che nella scorsa stagione ha collezionato 36 presenze con la maglia del Napoli, andrà a sostituire Chico al centro della difesa. Si dovrebbe concludere dunque con quest'ultimo colpo il mercato dello Swansea, che va così a completare una rosa di tutto rispetto. Occhio quindi alla squadra di Garry Monk, che potrebbe essere sicuramente una sorpresa nella Premier League 2014/2015.