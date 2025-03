Tegola Hull City: mezza stagione fuori per Snodgrass

Brutta tegola in casa Hull City. L'esterno d'attacco Robert Snodgrass, per il quale in estate sono stati spesi 6 milioni di sterline, dovrà stare fermo per sei mesi in seguito all'infortunio riportato nella prima gara di Premier League, col QPR. Il giocatore, uscito al 40° del primo tempo, ha riportato la lussazione della rotula del ginocchio. Oggi l'operazione per il 26enne.

L'allenatore Steve Bruce ha reagito così: "Abbiamo perso Snodgrass e la diagnosi è di sei mesi. E' una brutta botta per noi. Lo perdiamo dopo aver speso tanti soldi per aggiungerlo al nostro centrocampo. E' una tragedia per noi e per lui".

Il giocatore ha invece affidato a Twitter il suo pensiero:

Da verificare come le Tigers sostituiranno lo scozzese che aveva giocato titolare da trequartista in linea con Ince nella prima giornata. Possibile che la società vada dritta sul mercato cercando di sostituire il ragazzo con i soldi ricavati dalla cessione di Long al Southampton. Lo stesso Long era titolare nell'iniziale 3-5-2 in testa a Bruce fino a qualche settimana fa: la sua cessione ha aperto le porte al 3-4-2-1 con il solo Jelavic davanti e Snodgrass dietro. Adesso lo stope per Snodgrass impone un acquisto oppure il ritorno in pianta stabile al 3-5-2 con Ince al fianco di Jelavic e l'inserimento di Meyler a centrocampo