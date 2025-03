L'arrivo - o meglio, il ritorno - di Nani allo Sporting Lisbona in prestito per un anno nell'ambito dell'operazione Rojo è tornato a far sognare i tifosi biancoverdi che da anni non vedevano un giocatore di questo livello approdare a Lisbona. Ecco come l'esterno ancora di proprietà dello United è stato accolto all'aereoporto