La notizia era nell'aria da tempo, ed oggi è diventata ufficiale, Marcos Rojo è un nuovo giocatore del Manchester United, qui potete vedere i dettagli della trattativa. Il terzino sinistro adattabile a centrale sinistro di una difesa a 3 arriva per 20 milioni di euro. In cambio allo Sporting Lisbona arriva (in prestito)Nani, che con i bianco-verdi aveva cominciato la carriera