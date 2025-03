QPR: in arrivo Vargas e Leory Fer

Un mercato scoppiettante quello del Queens Park Rangers. Harry Redknapp non è di certo rimasto a guardare in questa sessione di mercato. Il manager inglese ha rinforzato la sua squadra in ogni reparto. In difesa sono arrivati Rio Ferdinand (a parametro zero) e Steven Caulker dal Cardiff. Sempre dai gallesi è arrivato il centrocampista centrale Jordon Mutch e dalla Juventus in prestito Mauricio Isla. Infine, ma non per importanza, il ritorno dopo il prestito al Newcastle di Loic Remy.

Sembrava finito qui il mercato del QPR, ma Redknapp, dopo la sconfitta contro l'Hull City nella gara d'esordio in Premier, ci ha riservato qualche sorpresa, rinforzando ulteriormente la rosa a sua disposizione. Sono in arrivo ai " The Hoops" altri due giocatori: Leroy Fer ed Eduardo Vargas. Due colpi non da poco. Fer, reduce dal Mondiale brasiliano con la maglia dell'Olanda, arriva al Loftus Road dopo una stagione di alti e bassi con la maglia del Norwich. Il prezzo pagato dai Rangers per riuscire ad accaparrarsi il nazionale olandese, che ha svolto oggi le visite mediche, è stato di circa 7 milioni di sterline.

A completare l'attacco arriva invece dal Napoli Eduardo Vargas. L'attaccante cileno sosterrà domani le visite mediche. Turboman si accasa al QPR con la formula del prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di Euro. Redknapp ha rilasciato a Sky Sport News alcune dichiarazioni in merito all'imminente acquisto di Vargas: "Vargas è un giocatore di qualità. E' incisivo, vivace. Lui può giocare come attaccante ma anche come numero dieci. Mi è piaciuto al Mondiale e lo abbiamo seguito per un pò. Stiamo sperando ci sia la possibilità di prenderlo. Abbiamo avuto delle relazioni da un bel pò ed un nostro osservatore lo segue ormai da anni". Il QPR è stato bravo a battere la concorrenza del Sunderland, che era piombato forte sul giovane attaccante cileno. Decisivo nella scelta di Turboman, la presenza dell'amico e connazionale Mauricio Isla.