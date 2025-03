Manchester United: Rojo è più che un'idea

Sarà una settimana decisiva per il mercato del Manchester United. Dopo la sconfitta arrivata nella prima giornata di Premier League contro lo Swansea, e tutte le lacune evidenziate (soprattutto in fase difensiva), è diventato un imperativo per Louis Van Gaal rinforzare la rosa dei Red Devils, con un occhio di riguardo alla difesa, che presenta solamente tre centrali di profilo ed appena un terzino sinsitro di ruolo per l'abituale 3-5-2.

Nei giorni scorsi il nome più caldo era quello di Mehdi Benatia, ma la concorrenza di Bayern e Chelsea, e l'elevato costo del cartellino (circa 35 milioni di €), hanno spinto lo United a virare su un giocatore più duttile e più adatto al modulo che il tecnico olandese utilizza in questo momento, Marcos Rojo.

Il difensore argentino ha disputato un Mondiale coi fiocchi, diventando uno dei giocatori più ricercati del calciomercato estivo. La trattativa tra il Manchester United e lo Sporting Lisbona risulta essere in fase avanzata. I Red Devils avrebbero offerto circa 15 milioni di sterline per strappare Rojo ai lusitani. L'offerta lusinga lo Sporting che però vorrebbere inserire Nani nell'affare. L'esterno d'attacco, ormai fuori dai piani del tecnico olandese, accetterebbe di buon grado il prestito allo Sporting, dove ritroverebbe un posto da titolare e potrebbe dare una svolta alla sua carriera, lì dove l'ha cominciata.

Rojo è stato cercato fortemente da Van Gaal, che lo reputa perfetto per il suo 3-5-2 / 3-4-1-2. Il difensore argentino infatti può ricoprire sia il ruolo di esterno sinistro, che il ruolo di centrale difensivo sinistro. Rojo andrebbe quindi a completare un reparto che vanta soltanto difensori (Smalling, Evans e Jones) che si stanno adattando a giocare sulla sinistra.

Intanto impazza su tutti i quotidiani inglesi la notizia di un'offerta a dir poco scoppiettante di Van Gaal per Angel Di Maria. Vedremo nei prossimi giorni come evolverà il mercato dei Red Devils.