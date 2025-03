Stoke City, ufficiale l'arrivo di Victor Moses

L'annuncio era nell'aria, ora è diventato ufficiale: Victor Moses lascia il Chelsea in prestito e diventa un nuovo giocatore dello Stoke City. Il 23enne nigeriano, dopo il prestito al Liverpool tutt'altro che memorabile, non troverà per la seconda stagione un posto nella rosa di José Mourinho, che sarà costretto a vendere un altro giocatore per rientrare nella lista dei non homegrown players imposta dalla FA.

Il Chief Executive Tony Scholes ha così accolto l'ala uscita dal vivaio del Crystal Palace: "Siamo felici di esserci garantiti le prestazioni di un giovane talento come Victor. Sicuramente fornirà alla nostra squadra nuove trame offensive ed anche lui è entusiasta di far bene in Premier League con la nostra maglia".

L'annuncio è stato dato direttamente dal Twitter ufficiale della squadra del Britannia Stadium: