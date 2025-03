Buon colpo per l'Aston Villa, ufficiale Carlos Sanchez

Il centrocampista colombiano Carlos Alberto Sánchez si è unito all'Aston Villa, firmando un quadriennale. Messosi in luce durante gli ultimi Mondiali, lascia la Liga e l'Elche, squadra dove ha militato per una sola stagione.

Per i Villans, guidati Paul Lambert rappresenta un buon colpo, e lo stesso manager non ha esistato a spender belle parole su di lui: "Carlos è un giocatore estremamente professionale che gioca in un ruolo di estrema importanza, e lo abbiamo ammirato questa estate con la Colombia ai Mondiale. E' un grande colpo per noi, è un ragazzo che fa apparire semplici delle giocate complesse e non ha paura ad affrontare situazioni pericolose, è forte fisicamente e sarà un'arma in più per noi in mezzo al campo, rivestirà una posizione fondamentale all'interno della rosa"

Anche il colombiano ha voluto dire la sua: "Sono felice di essere qui, è qualcosa che ho sempre sognato ed è molto importante per me far parte dell'Aston Villa, e vale anche per la mia famiglia. Da quando ero un ragazzo ho sempre seguito il calcio inglese, in particolare le squadre dove hanno giocato i colombiani. Quando ho avuto la possibilità di venire in questo club non ho avuto dubbi perché so che questa è un'importante realtà della Premier League."

Di seguito la nota ufficiale, apparsa sul sito dei Villans: