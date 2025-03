Javi Garcia: niente Napoli. La corsa la vince lo Zenit

La fidanzata magari preferirà una località come Napoli, calda, accesa e sul mare come confermato con questo tweet di un tifoso napoletano inserito fra i preferiti. Ma lui, quando si è trattato di decidere in quale città giocare ha preferito la freddissima Russia. Javi Garcia è ufficialmente un nuovo giocatore dello Zenit di San Pietroburgo.

Visite mediche superate, annuncio effettuato ed incorporamento alla squadra ormai prossimo per il centrocampista spagnolo che lascia il Manchester City per 16.8 milioni di euro e diventa una nuova opzione per Andre Villas Boas in Russia. Contratto quinquennale per un giocatore che aveva stregato i Citizens con le sue prestazioni offerte in maglia Benfica, da dove era arrivato per 20 milioni di euro. Prima alternativa alla coppia Fernandinho-Yaya Touré l'anno scorso, quest'anno Javi Garcia sarebbe scivolato dietro le altre opzioni aggiuntesi a centrocampo per Pellegrini: Lampard, Zuculini e Fernando.

Lascia Manchester dopo 76 presenze e 2 reti nei due anni trascorsi con gli Sky Blues. Capace di poter agire in maniera disinvolta sia quando bisogna contenere (eccelle in forza, aggressività e tackles) che quando bisogna far partire l'azione (la precisione nei passaggi corti è molto buona), sarà il compagno di mediana di Witsel (anche lui ex Benfica) allo Zenit. Zenit cui campionato è già partito (benissimo tra l'altro: 9 punti in 3 gare). Niente è garantito però, quindi occhio alla concorrenza di Shatov, Tymoschuck e Fayzulin.

E' il secondo giocatore ex-Benfica ad approdare in Russia quest'estate dopo il difensore Garay venuto a costare 6 milioni.