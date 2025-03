Kelly passa al Crystal Palace

La campagna acquisti apparentemente senza squilli di tromba del Crystal Palace è stato il motivo principale dell'addio di Tony Pulis annunciato ieri dall Eagles. Il calciomercato della squadra londinese non è stata altisonante: dentro Brede Hangeland, Kettings, Fraizer Campbell e - last but not least - Martin Kelly.

Il passaggio del terzino ormai ex Liverpool è stato formalizzato ieri come potete vedere dal tweet della squadra di Steve Parish:

Kelly, ormai fuori dal progetto del Liverpool, lascia i Reds dopo sette anni. Sette anni lunghi nei quali il terzino destro ha messo insieme 62 presenze ed 1 rete. Ha militato per la seconda parte di stagione 2008-2009 all'Huddersfield Town, in prestito. Ad Anfield spazio per lui non ce n'era più: sulla destra Glen Johnson ed il neo arrivato Manquillo sembrano più pronti. A sinistra Alberto Moreno e José Enrique idem. Il bi-valente Flanagan , prodotto della cantera Reds come Kelly , è più giovane e più promettente. Amara bocciatura, quindi, per il ragazzo che ha all'attivo anche una presenza con la Nazionale inglese.

Cessione definitiva e nuova vita a Londra. A Selhurst Park incontrerà la concorrenza di Mariappa per la fascia destra. Entrambi sono terzini che preferiscono - insolitamente - la fase difensiva: marcare è il loro forte. La cifre della cessione dovrebbero aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro.

Queste le parole del giocatore:" Sono sulla luna. E' stato necessario stato tanto movimento per arrivare qui, ieri, ma sono felice di aver firmato e punto al weekend (quando il Crystal Palace affronterà l'Arsenal). Ho sentito del potenziale interessamente del Crystal Palace all'inizio dell'estate, ma ero solamente concentrato a giocare bene la pre-season. Ho giocato tante partite ed era ciò di cui avevo bisogno. Sono rimasto fuori (si riferisce al grave infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi un anno fra fine 2012 ed inizio 2013, n.d.r.), in forma, ma senza giocare a livelli competitivi le scoprse stagioni. Ora è il momento, a questa età, di tornare a giocare ogni settimana. Il mio obiettivo è giocare per Tony Pulis (poco più tardi sonerato, n.d.r.) e giocare regolarmente a calcio di nuovo. Mi ricordo quando con il Liverpool siamo venuti qui alla fine della scorsa stagione, il pareggio per 3-3 e i tifosi furono incredibili. Ho visto che il centro di allenamento è tappezzato di poster dei fans. Voglio giocare per loro".