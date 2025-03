Rekik torna al PSV in prestito

Nemmeno essere entrato a far parte dei 30 pre-convocati di Louis Van Gaal e dell'Olanda per Brasile 2014 ha evidentemente convinto il Manchester City a puntare sul difensore centrale Rekik. Il 19enne viene mandato ufficialmente - infatti - di nuovo al PSV Eindhoven per il secondo prestito annuale consecutivo dopo aver effettuato tutta la preparazione con i Citizens. La concorrenza più che agguerrita di Kompany, Nastasic, Demichelis, Boyata e del nuovo arrivato Mangala hanno convinto il ragazzo ad emigrare in Olanda per il quarto prestito dopo quelli a Blackburn, Portsmouth ed appunto - l'anno scorso - nuovamente al Phillips Stadion.

Questo l'annuncio della società olandese su Twitter.

Rekik è un centralone di 1.86 cm che fa del salto e del colpo di testa il miglior colpo del proprio repertorio. Ha segnato una rete nelle 31 apparizioni con la maglia biancorossa l'anno scorso