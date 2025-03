Buckley acquisto d'emergenza del Sunderland

Non sarà Borini e nemmeno Cristian Rodriguez, ma l'ala firmata dal Sunderland oggi uno sprovveduto proprio non è. Si tratta di Will Buckley, 26enne esterno di sinistra che arriva ai Black Cats come fidato uomo di Gus Poyet, che lo aveva allenato al Brighton dal 2011 al 2013 e con cui il giocatore aveva messo a segno 16 gol in 84 partite.

Il giovane era arrivato nell'East Sussex nell'estate del 2011 dal Watford per la cifra di 1 milione di sterline. Lascia il Brighton dopo tre anni, 96 presenze e 19 gol per una cifra intorno ai 2.5 milioni di sterline secondo quanto riporta SkySports.com. Il giocatore era solamente subentrato nella prima gara di Championship contro lo Sheffield Wednseday.

Queste le dichiarazioni del presidente dei Seagulls per dare l'addio al calciatore: "Will ci ha dato grandi momenti (si riferisce alla doppietta allo scadere all'esordio col Brighton ed alla rete che in FA Cup eliminò il Newcastle, n.d.r.) durante la sua tappa qui. Voglio ringraziarlo per tutti i suoi sforzi durante la sua permanenza con noi, gli auguramo il meglio per il futuro."

Buckley è un'ala veloce, rapida, instancabile e duttile (può giocare anche a destra e da falso nueve). Nello scacchiere di Poyet potrebbe avere a sorpresa i gradi da titolare visto il buco creato in quella zona del campo (esterno sinistro di attacco) dopo l'addio (o l'arrivederci?) di Borini in attesa di nomi e giorni migliori da quelle parti.