Colpo Southampton: preso Long a sorpresa

Non si ferma più il trenino di Shane Long, attaccante perennemente in giro per il Regno Unito. Dopo il passaggio dello scorso Gennaio all'Hull City l'attaccante ha infatti firmato oggi un po' a sorpresa per il Southampton.

La cessione da parte dell'Hull City rappresenta una buona plusvalenza per il club arancio-nero, che lo aveva acquistato per 7.5 milioni di sterline la scorsa sessione di calciomercato ed adesso lo rivende per quasi il doppio dopo 4 gol e 15 presenze con la squadra di Steve Bruce. Cifre probabilmente esagerate per un giocatore discreto ma che la differenza non l'ha mai fatta: 22 reti in 87 gare al WBA e 53 centri in 197 match al Reading (tappa più duratura della sua carriera: 6 anni). Evidentemente Koeman proprio non ce la faceva più ad aspettare un attaccante con le sue caratteristiche: prima punta rapida nel breve, con un pizzico di fiuto del gol, agile e con un buon tiro. Le stesse che avrebbe Chicharito Hernandez, primo obiettivo dei Saints in attacco ma tuttora trattenuto dal Manchester United.

Avanti tutta sull'irlandese, dunque, per il Southampton che adesso cambierà molto probabilmente modulo base passando dal 4-2-3-1 di stampo Pochettiniano ad un più probabile assetto che veda due punte lì davanti e Jay Rodriguez dietro il tandem offensivo: stonerebbe - infatti - l'arrivo di Long con quello di Pellé e la ribalta da concedere a Sam Gallagher se davvero si puntasse ancora sul modulo con un solo centravanti.

Da verificare come l'Hull City sostituirà l'attaccante che rappresentava un punto fermo dell'11 titolare, lì davanti in coppia con Jelavic. Che si passi ad un modulo che annoveri attaccanti esterni ed ali come i nuovi arrivati Ince e Snodgrass? Plausibile. Certo è che un'offerta così alta era impossibile da rifiutare.