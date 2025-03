La Premier League investe nelle scuole

La Premier League sta cercando di rafforzare le basi dello sport con un investimento di £10.5 per aiutare le scuole elementari primarie collegate con i club locali. Un programma lungo tre anni - annunciato oggi - che arriva dopo il collaudo dell'anno scorso che ha visto coinvolti 25 club, inclusi tutti quelli di Premier League, che hanno lavorato con 1.279 scuole elementari servendo all'ora di pranzo lezioni di educazione fisica riguardanti calcio, cricket e basketball. Il nuovo sistema sarà implementato attraverso 67 società di calcio professionistiche in tutta l'Inghilterra e il Galles. Richard Scudamore, amministratore delegato della Premier League, ha dichiarato: "L'alta qualità di calcio messo su da club di Premier League, e la popolarità che esso genera, ci permette di investire su impianti sportivi comunitari di sostegno, sport scolastico e una varietà di progetti di partecipazione. Investire nel settore della scuola primaria, dove inizia tutto, è una misura perfetta con la nostra strategia globale di mirare a ottenere che più giovani facciano sport. Il successo del primo anno di questa iniziativa - con 66.000 lezioni di educazione fisica fornite dai nostri allenatori di club - ha dato la fiducia per estenderla ulteriormente e completare l'enorme mole di lavoro che stanno già facendo nel settore della scuola secondaria".

Il Ministro dell'Infanzia Edward Timpson ha detto: "Uno degli obiettivi principali di questo governo è quello di migliorare la qualità di educazione fisica e dello sport scolastico attraverso la costruzione di migliori collegamenti di comunità tra scuole e club locali. Questo approccio offre alle scuole la possibilità di investire in modo sostenibile nello sviluppo personale".

Il denaro è arrivato dopo l'annuncio dello scorso anno del governo di voler spendere più di £450 milioni per migliorare PE (physical education/educazione fisica) e lo sport in generale nelle scuole primarie in tre anni. Tuttavia, il finanziamento è stato esteso fino al 2020. Inoltre, le scuole dovranno pubblicare i dettagli della loro spesa (ovvero in cosa utilizzeranno i soldi, in quali lezioni di PE ecc) sui loro siti web.

Un rapporto del 2013 da Ofsted aveva poi portato alla luce che in un quarto di scuole elementari, gli alunni non erano sufficientemente stimolati a migliorare la propria forma fisica e vi erano riscaldamenti/esercizi troppo facili seguiti da lunghi periodi di inattività mentre gli insegnanti introducevano le lezioni teoriche.