Van Gaal ha scelto: Rooney nuovo capitano

Wayne Rooney nella stagione che si appresta ad iniziare sarà il capitano, su decisione di Louis van Gaal, che ha deciso dunque di dare un segnale forte allo spogliatoio, apparso indebolito negli ultimi anni con gli addii di Sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand, Patrice Evra, Ryan Giggs e il primo capitano delle passate stagioni, l'interista Nemanja Vidić.

Di seguito le motivazioni che hanno portato il tecnico olandese a scegliere il ragazzo di Liverpool (cresciuto nell'Everton), preferendolo a giovani come Chris Smalling, Jonny Evans e Phil Jones: "Per me è sempre una scelta molto importante la nomina del capitano, Wayne ha dimostrato una grande attitudine verso tutto ciò che fa. Sono stato molto impressionato dalla sua professionalità, dalla sua devozione all'allenamento e dall'adesione alla mia filosofia di gioco. Lui è una grande fonte d'ispirazione per i ragazzi più giovani della squadra e credo che metterà il suo cuore e la sua anima nel suo ruolo di capitano."

Sul ruolo di vice capitano non ha esitato a scegliere Darren Fletcher: "Darren Fletcher sarà il vice-capitano, è un leader naturale e sarà il capitano della squadra quando Wayne non sarà in campo. E' un giocatore molto esperto e molto importante nello spogliatoio, so che funzionerà bene insieme Wayne."

Il nuovo capitano ha voluto ringraziare van Gaal e si è detto molto soddisfatto del suo nuovo incarico: "E 'un grande onore per me, e per la mia famiglia, essere nominato capitano di questo grande club. Si tratta di un ruolo che affronterò con grande rispetto. Lo spirito di squadra è sempre stato molto alto nel nostro spogliatoio e sono molto grato al coach per la fiducia che ha dimostrato in me. Non vedo l'ora di guidare la squadra sabato, nella prima partita della stagione."

Anche Fletcher si è detto fiero a riguardo: "Sono felice di essere stato nominato vice capitano. E' un momento di grande orgoglio per me e per la mia famiglia. Io e Wayne abbiamo sempre lavorato bene insieme e continueremo a stretto contatto in questi nuovi ruoli, ringrazio infine van Gaal per aver riposto la sua fiducia in me."