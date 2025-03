Liverpool: è fatta per Alberto Moreno

Ecco l'ennesimo acquisto del mercato estivo del Liverpool: dal Siviglia arriva a titolo definitivo Alberto Moreno, terzino sinistro di nazionalità spagnola. I Reds hanno sborsato 12 milioni di sterline, più 4 di eventuali bonus, per aggiudicarsi il classe '92, che andrà ad Anfield a giocarsi il posto con il connazionale veterano Josè Enrique, vittima di diversi infortuni nelle ultime stagioni che ne hanno condizionato il rendimento.

Nato a Siviglia il 5 luglio del suddetto 1992, Moreno ha sempre giocato con la maglia del Siviglia, sin dai tempi delle giovanili. Esordisce in prima squadra nel 2011, anche se dal 2011 al 2013 fa la spola tra la prima squadra e la squadra B, l'Atletico Siviglia. Dalla scorsa stagione è presenza fissa nella squadra di Unai Emery, con cui colleziona un totale di 45 presenze e 3 gol. Lo scorso anno ha vinto l'Europa League, il secondo trofeo per lui, dopo che nell'estate del 2013, con la maglia della nazionale spagnola di categoria, ha vinto l'europeo under-21. Ha collezionato anche tre presenze con la maglia della nazionale maggiore.

Il Liverpool rinforza così ulteriormente la fascia sinistra, dopo che sulla destra è arrivato Manquillo. In generale, è l'ottavo acquisto per i Reds, dopo Lallana, Lovren, Markovic, Origi, Can, Lambert e appunto Manquillo. In contemporanea con il suo arrivo, una partenza: quella di Martin Kelly, terzino destro mai esploso in prima squadra, che va al Crystal Palace per una cifra vicina a 3 milioni di sterline. Kelly firmerà un triennale con la squadra di Tony Pulis.