Il QPR punta tutto su de Guzman

Queens Park Rangers, Swansea City e Napoli, queste le squadre che si contendono Jonathan de Guzmán, centrocampista tuttofare classe '87 svezzato dal Feyernoord.

La squadra di Harry Redknapp ha accelerato considerevolmente i tempi e ha già formulato un'offerta ufficiale di 7 mln di sterline (poco meno di 9 mln di euro) al Villarreal per assicurarsi l'olandese, desiderosi di averlo disponibile per il debutto in Premier League contro l'Hull City a Loftus Road.

Non appare fiducioso l'allenatore dello Swansea Garry Monk, che ha così commentato la vicenda: "Noi abbiamo un'opzione su di lui, ma non possiamo portare controvoglia un elemento nella nostra squadra. Il suo agente ha tenuto aperte diverse opzioni e noi ci siamo adattati di conseguenza, con questo non chiudo definitivamente il capitolo, dico solo che abbiamo una certa fretta per risolvere la questione. Stiamo cercando un giocatore in quel ruolo e lui rientra nella lista, ma vogliamo gente convinta ed onestamente, non credo che lui lo sia"

Appare dunque spianata la porta verso l'approdo agli Hoops, che befferrebbero il Napoli di Rafa Benítez, che negli scorsi giorni ha incontrato l'agente del calciatore Jan De Visser, ma non ha ancora formalizzato un'offerta dato che si aspetta una risposta dallo United per il belga Marouane Fellaini.