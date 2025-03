Shola Ameobi vola in Turchia, al Gaziantep

Termine una delle storie più curiose ed interessanti della Premier League, Shola Ameobi lascia il Newcastle United, dove ha militato dal 2000 al 2014 (con un brevissima parentesi, di sole 6 presenze, allo Stoke City nel 2008).

L'attaccante troverà casa in Turchia per un anno, più precisamente al Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, in seconda divisione, nella TFF 1. Lig. L'attaccante infatti ha segnato 71 gol in 378 partite con la squadra del St James' Park, condizionate però da un'innumerevole serie di infortuni che ne hanno limitato il potenziale.

La squadra, attraverso un comunicato sul proprio sito internet, ha così accolto il nuovo arrivato: "Vogliamo costruire una rosa di livello per questa stagione, e l'accordo trovato con Shola Ameobi, un bandiera di un importante club inglese come il Newcastle, ci rende soddisfatti."