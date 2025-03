David Silva rinnova al City: altri 5 anni a Manchester

Nel 2010 David Silva passò dal Valencia al Manchester City all'età di 24 anni. Adesso che il suo contratto con il Manchester City è stato rinnovato, lo spagnolo potrebbe rimanere fino alla sua 33° primavera in quel di Manchester. E' stato infatti ufficialmente rinnovato il suo accordo con i Citizens per altri 5 anni. Il suo precedente accordo sarebbe scaduto il 30 Giugno 2017. Non c'era ancora pericolo di perdere il playmaker delle Isole Canarie a parametro zero o ad una cifra minore rispetto al dovuto, ma il City ha deciso lo stesso di blindarlo.

Con la squadra attualmente in mano a Pellegrini ha totalizzato 184 presenze e 27 gol finora e gioca nella linea dietro la prima punta nel 4-2-3-1 insieme ad Agüero e Nasri. Prosegue quindi la campagna estiva di rinnovi all'Etihad dopo quelli proposti a ed accettati da Samir Nasri (quinquennale) e Kolarov (quadriennale).

Queste le parole del giocatore che, giunto da Campione del Mondo, ha contribuito a portare il Manchester City stabilmente nelle prime posizioni della Premier League.

"Dal momento in cui ho firmato per il Manchester City quattro anni fa ho subito pensato a questo club come una seconda casa per me. Dentro e fuori dal campo mi sento incredibilmente contento e soddisfatto professionalmente e personalmente, quindi perché non dovrei voler rimanere qui a vincere trofei in questa fantastica squadra? Nel corso degli ultimi quattro anni abbiamo raggiunto molti traguardi insieme, contribuendo a stabilizzare il Manchester City come una forza dominante in Inghilterra ed adesso, quando guardo nello spogliatoio, non vedo ragioni per le quali non potremmo diventare uno dei migliore club al mondo. E' stata una decisione diretta prolungare la mia permanenza qui spendendo i miei migliori anni al Manchester City, un club con incredibili tifosi che mi hanno sempre supportato." le parole del giocatore