Kolo Touré saluta l'Inghilterra: Trabzonspor la destinazione

Per una squadra che prosegue la sua campagna di rafforzamento, una che comincia quella di sfoltimento dopo aver acquistato ben sette giocatori di livello. La trattativa a cui ci riferiamo è quella fra Kolo Touré ed il Tranbzonspor. Il Liverpool, coperto abbastanza lì dietro, con Skrtel, Sakho e Lovren (un quarto centrale sarà scelto fra i giovani Tiago Ilori e Coates, già presenti in rosa, ed Agger) è prontissimo a far partire il centrale ivoriano per una cifra vicina al milione e mezzo di sterline.

Al giocatore due anni di contratto e la prospettiva di giocare in un team rafforzatosi moltissimo quest'estate: a Trebisonda sono infatti arrivati Oscar Cardozo, Constant, Belkalem e Medjani fra gli altri. Queste le parole del presidente turco Ibrahim Haciosmanoglu che hanno praticamente aperto le porte al trasferimento: "Ci siamo messi d'accordo con Kolo e lo porteremo qui".

Kolo Touré ha giocato 24 partite lo scorso anno a Liverpool, dove era arrivato dal Manchester City l'estate scorsa a parametro zero.