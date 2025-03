Southampton: preso Gardos

E' arrivato il sostituto di Lovren al St.Mary's. Non è il tanto inseguito van Dijk del Celtic bensì il 25enne centrale romeno Florin Gardos della Steaua Bucarest. Il Southamtpon ha chiuso per una cifra vicina ai 4.8 milioni di sterline. Le visite mediche sono state già effettuate dopo un inseguimento a fari spenti e relativamente breve. Arrivato 4 anni fa alla Steaua per 15000 euro è diventato titolare fisso nelle ultime due stagioni quando ha fatto coppia con Szukala. Sarà il quarto centrale di Koeman dopo Fonte (appena rinnovato), Yoshida ed Hooiveld. Ha all'attivo 11 presenze in Nazionale con cui ha stabilmente giocato nelle Qualificazioni al Mondiale brasiliano.

Non è l'unico difensore nel mirino del Southampton, che sta cercando di chiudere per Sam Byram, 20enne prodotto del Leeds UTD, dove ancora gioca, per una cifra simile a quella che sarà sborsata per Gardos. Sam Byram èun terzino destro e sarebbe il naturale rincalzo di Clyne, nonché sostituto in tutto e per tutto di Chambers (passato all'Arsenal). Per portarsi a casa il promettente e veloce terzino destro i Saints dovranno convincere Cellino, che in quella posizione ha importato dall'Italia Gaetano Berardi.