Drogba spaventa tutti, ma non è così grave

L'attaccante 36enne Didier Drogba è stato costretto a lasciare il campo dopo aver appoggiato male la caviglia destra attorno al 22' dell'ultimo match, contro il Ferencváros, squadra ungherese, battuta dalla squadra di Mourinho in rimonta per 1-2, grazie alle reti di Ramires e di Cesc Fàbregas.

Inizialmente si era pensato ad uno stop decisamente più pesante, attorno ai 4-6 mesi, dato che le prime impressioni avevo suggerito una rottura dei legamenti. Fortunatamente per José Mourinho e per il Chelsea, il giocatore soffre una lesione e starà fuori per un periodo che va dalle 2 alle 3 settimane.

Praticamente certo di saltare il debutto fuoricasa contro il Burnley (previsto lunedì prossimo nel Monday Night), il #15 dei Blues potrebbe pianificare un programma che lo potrebbe far rientrare per l'esordio casalingo, fissato per il 23 agosto contro lo Swansea, a Stamford Bridge.