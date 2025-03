United e Blind sempre più vicini

Il Manchester United targato Louis van Gaal prende forma, dopo gli innesti di Ander Herrera e di Luke Shaw, il tecnico olandese è sulle tracce di un laterale sinistro, un centrocampista tuttofare ed un difensore centrale per completare il suo 3-5-2.

Inutile negare l'interesse dei Red Devils per due talenti della nostra Serie A come Arturo Vidal e Mehdi Benatia, così come quello che l'ex CT dell'Olanda ha nei confronti del nativo di Amsterdam (gira voce di un'offerta di 17 mln di sterline), rivelatosi una sorpresa dell'ultimo Mondiale.

Sul prodotto del settore giovanile dell'Ajax è presente anche l'interesse del Barcellona di Luis Enrique, alla ricerca di una garanzia (specialmente in fase difensiva) sull'out di sinistra dopo le incerte stagioni di Jordi Alba e Adriano Correia.

Lo stesso Blind, ha voluto così far ciarezza sulla sua situazione al Telegraaf: "Sono felice all'Ajax, ma non so quel che accadrà. Sarebbe dura dire di no ad una squadra come il Barcellona e ad un tecnico come van Gaal".

Ad alimentare le voci di mercato ci pensa l'allenatore delle giovanili dell'Ajax Richard Witschge, storico centrocampista dei Lancieri, che all'Helden ha così commentato: "Il giocatore si sta allenando da solo, a parte, rispetto ai compagni. Difficile che questa situazione continui a lungo, penso proprio che alla fine lascierà il club".