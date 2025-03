Manchester City, ufficiale l'arrivo di Bruno Zuculini

L'annuncio era nell'aria già da tempo, ora è ufficiale: Bruno Zuculini è un nuovo giocatore del Manchester City. L'allenatore Manuel Pellegrini lo ha già potuto visionare da vicino durante le tournée estive, sia quella in Scozia sia quella negli Stati Uniti, dove il giovane argentino ha siglato un gol contro il Kansas City nella vittoria dei Citizens per 4-1.

Fratello minore di Franco (ora al Bologna), dopo aver ben figurato nel Racing Club de Avellaneda (92 presenze e 10 gol), era finito nel mirino di diversi club spagnoli come Valencia, Deportino la Coruña e Malaga, ma la forte pressione del City ha indirizzato l'argentino verso la Premier League.

Il suo acquisto, definito per poco meno di 4 mln di euro, potrebbe essere legato all'imminente cessione di Javi García, in procinto di accasarsi allo Zenit di San Pietroburgo per una cifra vicina ai 15 mln di euro.

Il nativo di Belén de Escobar, che vestirà la maglia numero 36, ha voluto così esprimere il suo entusiasmo per il trasferimento in Inghilterra, nella squadra campione in carica: "Sono molto contento per l'esperienza che andrò a fare, mi aiuterà a migliorare come calciatore. Sono inoltre orgoglioso di essere il quarto argentino a firmare per il Manchester City. Questo club è molto conosciuto in Argentina grazie a Sergio Aguero, Pablo Zabaleta e Martín Demichelis."

