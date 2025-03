Tottenham, arriva Yedlin

Manca ancora l'ufficialità, ma l'affare è ad un passo dalla conclusione: DeAndre Yedlin sarà un nuovo giocatore del Tottenham. La squadra londinese ha raggiunto un accordo con i Seattle Sounders FC sulla base di 2,5 mln di euro.

Nativo di Seattle, classe 1993, sale alla ribalta in ambito nazionale nel 2013 debuttando a marzo con la prima squadra, salvo poi farsi ammirare davanti a tutto il mondo in occasione dei Mondiali 2014. Il terzino destro ha debuttato con la maglia statunitense il 1 febbraio scorso scendendo in campo contro la Corea del Nord in un'amichevole, per l'esordio ufficiale ha dovuto attendere la seconda gara della Coppa del Mondo, contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, partita terminata 2-2.

A confermare l'operazione, il GM dei Sounders Adrian Hanauer, che ha così commentato: "Ad oggi posso dirvi che sta trattando con un importante club europeo. La trattativa è a buon punto e dovrebbe arrivare al termine a breve, ma aspettiamo DeAndre per la nostra partita di domenica e per il resto della stagione. La finestra di mercato non vedrà coinvolto questo affare, lui non andrà via immediatamente, resterà con noi fino al termine dell'anno."

L'annuncio è previsto per lunedì, il nuovo allenatore Pochettino può ritenersi soddisfatto dopo aver già preso il portiere Michel Vorm e i difensori Eric Dier e Ben Davies, beffate ancora una volta le italiane, nello specifico Roma, Napoli ed Inter.