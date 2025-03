Europa League, terzo turno preliminare: bene Lione, Real Sociedad e PSV

Si completa il terzo turno preliminare di Europa League. Non tradiscono le grandi impegnate nell'ultimo scoglio prima del sorteggio di Nyon, atto a definire la griglia dei play-off verso la fase a gironi. Il Lione, ispirato dal genietto Lacazette, conferma la vittoria esterna, superando in casa 2-1 il Mlada Boleslav, mentre il PSV espugna il terreno del St Polten, con il solito Depay, corteggiato dal Tottenham, sugli scudi.

L'Hull City, dopo lo 0-0 della gara d'andata, conquista il passaggio del turno superando 2-1 il Trencin, mentre a sorpresa cade il Mainz. I tedeschi, reduci dall'1-0 in Germania, subiscono una pesante sconfitta in trasferta e cedono il passo all'Asteras.

Tutto facile per la Real Sociedad. Con in tasca il pass grazie al 2-0 di San Sebastian, gli spagnoli segnano tre reti anche in Scozia (2-3) di fronte all'Aberdeen completando l'opera.

Risultati:

Rosenborg (Nor)-KARDEMIR KARABUKSPOR 1-1 (AND.0-0)

Chornomorets Odessa (Ucr)-RNK SPALATO (Cro) 0-0 (0-2)

SPORTING TRNVA (Svk)-Saint Johnstone (Sco) 1-1 (2-1)

ASTERAS TRIPOLIS (Gre)-Mainz (Ger) 3-1 (0-1)

KRASNODAR (Rus)-Diosgyor (Ung) 3-0 (5-1)

LIONE (Fra)-Mlada Boleslav (Cec) 2-1 (4-1)

HULL CITY (Ing)-Trencin (Svk) 2-1 (0-0)

Metalurg Skopje (Mac)-OMONIA NICOSIA (Cip) 0-1 (0-3)

TORINO-Brommapojkarna (Sve) 4-0 (3-0)

St.Polten (Aus)-PSV EINDHOVEN 2-3 (0-1)

Lech Poznan (Pol)-STJARNAN (Isl) 0-0 (0-1)

Molde (Nor)-ZORYA (Ucr) 1-2 (1-1)

Atromitos (Gre)-SARAJEVO (Bos) 1-3 dts (2-1)

Aberdeen (Sco)-REAL SOCIEDAD (Spa) 2-3 (0-2)

AIK Solna (Sve)-ASTANA 0-3 (Kaz) (1-1)

SHAKTHYOR SOLIGORSK (Bul)-Zulte Waregem (Bel) 2-2 (5-2)

Zimbru Chisinau (Mol)-Grodig (Aus) (1-2)

Slovan Liberec (Svk)-ASTRA (Rom) 2-3 (0-3)

Esbjerg (Dan)-RUCH CHORCHOW (Pol) 2-2 (0-0)

Hapoel Kiryat Shmona (Isr)-DINAMO MOSCA 1-2 (Rus) (1-1)

Ermis Aradippou (Cip)-YOUNG BOYS (Svi) 0-3 (0-1)

FH (Isl)-ELFSBORG (Sve) 2-1 (1-4)

V.Plzen (Cec)-PETROLUL (Rom) 1-4 (1-1)

RIJEKA (Cro)-Vikingur (Far) 4-0 (5-1)

Cluj (Rom)-DINAMO MINSK (Bie) 0-2 (0-1)

Chikhura (Geo)-NEFTCI BAKU (Aze) 2-3 (0-0)

RIO AVE (Por)-Goteborg (Sve) 0-0 (1-0)

Brondby (Dan)-BRUGES (Bel) 0-2 (0-3)

HAJDUK SPALATO (Cro)-Shakhter Karagandy (Kaz) 3-0 (2-4)

L'uscita di scena di Odessa e Slovan Liberec, rispettivamente con RNK Spalato e Astra, consente al Torino di approdare tra le teste di serie, garantendo ai granata un avversario morbido nei play-off. Discorso diverso per l'Inter, da tempo al top e quindi annoverata tra le squadre di maggior lignaggio.

Queste le teste di serie: Lione, Inter, Tottenham, Psv, Villarreal, Twente, Metalist, Paok, Celtic, Bruges, Dnipro, Trabzonspor, Panathinaikos, Sparta Praga, Borussia Mönchengladbach, Real Sociedad, Young Boys, Dinamo Zagabria, Lokomotiv Mosca, Rapid Vienna, Zurigo, Nacional, Maccabi Tel-Aviv, Sheriff Tiraspol, Hull City, Partizan Belgrado, Torino, Feyenoord, Saint-Etienne, Rio Ave, Dinamo Mosca.

Possibili avversarie: Elfsborg, Debreceni, Omonia Nicosia, Hajduk Spalato, Grasshoppers, Fk Rostov, Krasnodar, Rijeka, Zwolle, Lokeren, Asteras Tripolis, Apollon Limassol, Zorya, Aktobe, Ael Limassol, Garabag Agdam, Hjk Helsinki, Neftchi Baku, Astra, Petrolul Ploiesti, Karabukspor, Midtylland, Dinamo Minsk, Ruch Chorzow, Sarajevo, Shakhtyor Saligorsk, Spartak Trnava, Rnk Spalato Zimbru Chisinau, Stjarnan.