Rumor: Varane al Chelsea?

Torniamo indietro di tre anni: 27 giugno 2011, il Real Madrid su precisa richiesta del tecnico portoghese ufficializza l'acquisto del giovanissimo Raphaël Varane dal Lens, prelevandolo per poco più di 10 mln di euro.

La mossa del nativo di Setúbal non infiamma gli animi dei giornalisti spagnoli che ne criticano sin da subito l'operato, avendo già a disposizione ben cinque difensori centrali: Sergio Ramos, Pepe, Ricardo Carvalho, Ezequiel Garay e Raúl Albiol.

"Per noi il mercato finisce qui, il club ha svolto un lavoro fantastico." (José Mourinho)

Il ragazzo inizialmente si pensava che andasse a fare esperienza all'estero, in prestito annuale vista l'età (poco più che 18enne), ma la cessione al Benfica dell'argentino Garay e i continui acciacchi del fido Carvalho diedero indirettamente una possibilità al francese, che nella sua prima stagione coi Blancos collezionò 15 presenze con due gol (degno di nota il tacco volante al Bernabéu contro il Rayo).

La stagione della definitiva esplosione è la successiva, inizialmente prese il posto a Sergio Ramos e nella prima parte di 2013 venne preferito a Pepe, le presenze aumentarono (33) mentre i gol rimasero gli stessi, ma dannatamente decisivi (due splendidi colpi di testa, uno per gara nel doppio confronto con il Barcellona), in grado di spalancare alle Merengues le porte della Copa del Rey (persa in finale contro gli arcinemici dell'Atletico).

La stagione appena conclusasi con l'agognata Decima vinta da Carlo Ancelotti lo ha tenuto molto lontano dal campo (sole 22 presenze) a causa di una doppia ricaduta al menisco del ginocchio destro e, a Madrid, in molti stanno pensando ad un problema cronico, che ne limiterebbe considerevolmente le prestazioni.

Così non deve averla pensata l'attuale allenatore del Chelsea che, dopo aver sentenziato il 19 luglio che non ci sarebbero stati più colpi in entrata (mossa astuta ma facilmente preventivabile), ora potrebbe completare la rosa portandosi dietro proprio il centrale che volle tre estati fa nella capitale iberica, dopo aver inseguito a lungo João Miranda dell'Atletico Madrid. Per alleggerire il prezzo del talento francese (stimato attorno ai 27/30 mln di euro), il Chelsea è pronto a includere nell'offerta la bandiera Petr Čech (valutato attorno ai 17/18 mln), che con l'arrivo del belga Thibaut Courtois vede il suo ruolo da titolare in serio pericolo. A Madrid l'eventuale sbarco del portierone ceco agevolerebbe e non di poco la partenza di Diego Lopez (diretto verso il Milan) e anche un'eventuale quanto clamorosa cessione di Iker Casillas.