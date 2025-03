Pellegrini pronto per l'inizio di stagione

Manuel Pellegrini è un allenatore decisamente consapevole dei mezzi della sua squadra, capace di vincere la Premier League al suo primo anno, il 2013-2014. I suoi Citizens dovranno affrontare l'Arsenal di Arsene Wenger, che ha alzato la FA Cup, per l'assegnazione del FA Community Shield.

La partita, in programma il 10 agosto al Wembley Stadium di Londra, è ormai alle porte e l'allenatore cileno (che non potrà contare su ben otto elementi della rosa, come Demichelis, Kompany, Zabaleta, Sagna, Aguero, l'infortunato Negredo ed il neoarrivato Lampard) ha così dichiarato: "I nostri obiettivi non cambiano, i miei obiettivi non cambiano, ogni competizione a cui prendiamo parte puntiamo a vincerla. Non si tratta di un'amichevole, dobbiamo cominciare la stagione nel miglior modo possibile, vincere un trofeo importante come il Commmunity Shield sarebbe grandioso. Noi dobbiamo sicuramente far meglio della passata stagione, soprattutto in trasferta, la partita contro l'Arsenal sarà difficile, entrambe le squadre hanno investito nel mercato ed hanno nuovi giocatori ora. Li abbiamo affrontati due volte l'anno scorso, vincendo all'andata e pareggiando al ritorno, sono una grande squadra. Siamo orgogliosi di incominciare a Wembley e di farlo contro una formazione prestigiosa come l'Arsenal."

L'ex tecnico di Villarreal, Real Madrid e Malaga ha poi toccato l'argomento inerente il calciomercato, precisando la situazione di Mangala: "Sono soddisfatto dei nuovi acquisti, avevamo degli obiettivi mirati e siamo riusciti a migliorare il livello della rosa rispetto all'anno scorso. Al momento Mangala non è un nostro giocatore, non è importante a che punto è arrivata la trattativa, ad oggi non fa parte del Manchester City."