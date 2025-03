Thomas Vermaelen verso Barcellona?

Il destino di Thomas Vermaelen verrà definito nelle prossime ore, ma le ultime indiscrezione provenienti dall'Inghilterra fanno presagire ad un imminente trasferimento in Catalogna alla corte di Luis Enrique.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, il Manchester United si sarebbe ritirato dalla corsa, rifiutando la proposta dell'Arsenal di effettuare uno scambio con un giocatore facente parte della rosa dei Red Devils, presumibilmente Chris Smalling. Arsene Wenger aveva recentemente ammesso che la squadra allenata da Louis Van Gaal era fra le pretendenti ad acquistare il suo ormai ex capitano, ma c'era pur sempre il pericolo di andare a rinforzare una diretta rivale.

Tuttavia, al contrario di altre trattative, in questo caso è stato il manager francese ad avere il "coltello dalla parte del manico" in quanto è il Manchester United la squadra disperata a rinforzare il reparto arretrato, visto che Van Gaal ha al momento solo tre difensori centrali di ruolo per tre posti: un po' pochi considerate le ambizioni del club. Era ovvio quindi che la proposta di barattare Vermaelen con Smalling non sarebbe stata accettata.

Questo dovrebbe aprire le porte al Barcellona, che nei giorni scorsi aveva formulato un offerta di £10m per assicurarsi il difensore belga. Vermaelen è quindi ad un passo da dire addio all'Arsenal, dove aveva giocato dal 2009 e di cui era il capitano, sebbene nelle ultime stagioni - complici infortuni e cali di forma- il suo ruolo all'interno della squadra era diventato più marginale.