L'Everton rinnova il promettente Stones

Aveva fatto gola a parecchie grandi di Premier League a suon di grandi prestazioni negli ultimi mesi della stagione 2013/14. Oggi è però arrivata l'ufficialità del rinnovo del difensore centrale John Stones con l'Everton per 5 anni.

Il 20enne viene così blindato dai Toffees per nulla intenzionati a lasciarsi sfuggire questo giovane ragazzo molto interessante. Nato terzino destro si evolve ben presto in centrale dopo esser passato alla squadra Blue di Liverpool il 31 gennaio 2013 dal Barnsley per 3.5 milioni di sterline. E' stato capace di scavalcare l'esperto Alcaraz come primo rincalzo della coppia Distin-Jagielka lo scorso anno, facendosi trovare prontissimo quando chiamato in causa. Così convincente che Hodgson quasi non se lo portava in Brasile.

Il giocatore si è espresso così in seguito all'accordo:

"Sono al settimo cielo. La scorsa stagione è stata fantastica e prendere la penna per firmare un nuovo accordo è un sogno che diventa realtà. Gli ultimi 12 mesi sono stati così belli grazie alla fiducia che l'allenatore ha mostrato nei miei riguardi ed in quelli di tutti gli altri calciatori. Cosa siamo stati capaci di fare è stato incredibile. E' stata una stagione memorabile, speriamo che la prossima sia ancora migliore. Sto imparando da Jagielka, Distin ed Alcaraz. Sto diventando un giocatore migliore, più forte e più intelligente".