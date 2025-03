Tottenham-Depay: il PSV "Nessun contatto"

Si parla da martedì dell'interesse del Tottenham per Memphis Depay tanto che alcuni quotidiani sportivi hanno anche parlato di una consistente offerta che si aggira attorno alla cifra di 15 milioni di euro e si era arrivato a parlare anche di un altro giocatore nell'affare (Chadli) ma oggi, il PSV, club dell'ala olandese, ha annunciato che non ci sono stati contatti con gli Spurs e che stasera Depay giocherà il turno preliminare di qualificazione all'Europa League con la sua attuale squadra e, ancora, che rimarrà per un'altra estate.

"Non c'è stato nessuna sorta di contatto con il Tottenham" - ha detto un portavoce del PSV a SkySports - "Il nostro direttore sportivo Marcel Brands ha dichiarato ai media olandesi ieri che lui si aspetta che Memphis rimanga al club e che Chadli non è un nostro interesse. Siamo in Austria al momento per la nostra partita di Europa League contro il SKN St Pölten e Memphis è in squadra. E' completamente concentrato sulla partita".