Aston Villa, molto vicino Cissokho

Sarà molto probabilmente l'Aston Villa la nuova squadra di Aly Cissokho. Per il terzino sinistro francese di proprietà del Valencia nemmeno il tempo di fare le valigie per tornare in Spagna che un altro anno di Inghilterrà si materializza all'orizzonte. Il giocatore ha infatti militato nel Liverpool di Brendan Rodgers lo scorso anno, mettendo insieme 19 presenze in ogni competizione.

Un vero e proprio fluidificante, Cissokho aveva impressionato mezza Europa nel triennio passato al Lione (2009-12). Il passaggio al Valencia ha penalizzato la sua carriera tanto che quando la società spagnola ha optato per lo svecchiamento della rosa applicando una vera e propria rivoluzione, Cissokho ha perso il posto e la considerazione raggiunta.

Qualora il trasferimento si concludesse positivamente il giocatore arriverebbe a Birmingham pronto a giocarsi una maglia con un altro terzino acquistato quest'anno dai Villans: Kieran Richardson. Intanto prende sempre più forma quello che potrebbe essere lo spregiudicato 3-4-3 firmato Lambert al Villa Park. Aly sarebbe infatti perfetto per il ruolo di esterno del centrocampo.

Ancora sconosciute le cifre dell'affare. Il Valencia lo comprò per 6 milioni, difficilmente lo farà andare via a meno