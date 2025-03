Tottenham: arriva Depay?

Mauricio Pochettino, nuovo tecnico del Tottenham, è affascinato dal talento olandese Memphis Depay, innesto che andrebbe a rinforzare l'attacco degli Spurs. Tuttavia Pochettino presta molta attenzione alla concorrenza del Manchester United e di Louis van Gaal che in Brasile, al Mondiale (dove Depay ha segnato due gol, contro Australia e Cile) ha potuto vedere ed allenare con i suoi occhi l'ala sinistra d'attacco. Dall'Old Trafford dicono che a van Gaal piacerebbe che Depay rimanesse un altro anno in Olanda per maturare e continuare il suo sviluppo. Memphis, sempre di sicuro di sé, è invece pronto a fare il grande passo e volare dai Paesi Bassi all'Inghilterra. L'offerta si aggira attorno ai 15 milioni.

Depay può giocare su entrambi i lati del campo ma dà il suo meglio su quello sinistro, dove può accentrarsi e concludere con un destro potente (suo piede preferito). Fisicamente forte, durante gli allenamenti è uno che lascia il campo per ultimo. Phillip Cocu, il coach del PSV, attuale club di Depay, ha esortato il ragazzo a rimanere per un'altra stagione, dicendogli che ha ancora molte cose da imparare. Depay è un giovane uomo e cresce in fretta e, dopo aver ascoltato i compagni di squadra alla Coppa del Mondo, sa ciò che è c'è al di fuori della Eredivisie e ne è affascinato.

Depay guadagna circa € 300.000 (£ 240.000) euro all'anno al PSV, dove ha un contratto fino al 2017, ma ovviamente gli Spurs gli offrono un salario superiore. Ha visto una manciata di suoi compagni di Nazionale partire lontano dall'Olanda questa estate: il Feyenoord - per esempio - ha perso Daryl Janmaat, Stefan de Vrij e Bruno Martins Indi (al Newcastle United, Lazio e Porto rispettivamente).

Memphis ha parlato con Robin van Persie ed il capitano dell'Olanda gli ha raccontato che il suo trasferimento in Inghilterra (a 20 anni anche lui, n.d.r.) è stato il passo più giusto per la sua realizzazione come calciatore. Pochettino ha già firmato Ben Davies (dallo Swansea) insieme a Vorm, oltre a Eric Dier (dallo Sporting Lisbona). Oltre ad un'ala, vuole un altro difensore centrale - sta inseguendo Mateo Musacchio (Villarreal, si vocifera di un offerta da 20 milioni) - e un centrocampista difensivo: Morgan Schneiderlin (Southampton) l'obiettivo principale.