Prestito allo Stoccarda per Oriol Romeu

Dopo una stagione passata in prestito al Valencia senza particolari acuti (schierato titolare solo 11 volte) il 22enne Oriol Romeu era ritornato per ritagliarsi uno spazio nello stellare centrocampo di Mourinho, magari prendendo il posto di Obi Mikel.

Ma i piani del guru portoghese per lo spagnolo sembrano decisamente essere a lungo termine e dopo essersi visto rinnovato il contratto il mediano, già campione europeo con le nazionali iberiche Under 17 nel 2008 e Under 21 nel 2013, passerà allo Stoccarda per un altro anno di maturazione.

https://twitter.com/VfB_int/status/496198370806202368