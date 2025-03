Ufficiale: il Newcastle chiude per Facundo Ferreyra

Non ha seguito i suoi compagni Douglas Costa, Fred, Dentinho ed Alex Teixeira nel rientro in Ucraina. No, Facundo Ferreyra è stato l'unico giocatore ad impuntarsi talmente tanto da ottenere il lasciapassare per militare in un'altra squadra. L'attaccante argentino di 23 anni firma con il Newcastle. Ci arriva con la formula del prestito annuale con riscatto (cifra non precisata) possibile a fine stagione.

Attaccante duttile anche se la sua natura è quella di punta che spacca la gara. Conta sei reti nella stagione 2013-14 con lo Shaktar Donetsk nonostante le parecchie panchine. E' il settimo acquisto dei Magpies dopo Siem de Jong, Emmanuel Riviere, Remy Cabella, Ayoze Perez, Daryl Janmaat e Jack Colback. Si giocherà il posto di centravanti con lo stesso Riviere e Shola Ameobi.

Il giocatore ha già raggiunto la squadra in Germania dove il Newcastle sta giocando un torneo. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Sono davvero contento di aver firmato per il Newcastle. Mi piace la Premier League e quando ho saputo che il Newcastle era interassato a me è stato davvero facile decidere. Ho parlato al mio amico Coloccini che mi ha raccontato del club: non ho avuto bisogno di pensarci due volte".

Pardew ha aggiunto: "Facundo è un giocatore molto quotato in Argentina e che ha giocato ad alti livelli. Ha un potenziale tremendo e speriamo che possa esplodere al Newcastle"