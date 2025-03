Europa League, bene Lione e Psv

La notte di Europa League non regala sorprese di rilievo. Vincono le grandi favorite nel terzo turno di qualificazione. Verso la fase a gironi convincente affermazione di Lione e Elfsborg. Gli svedesi liquidano 4-1 gli islandesi del FH, mentre i francesi rifilano quattro reti, in Repubblica Ceca, al FK Mladà, con doppietta di Mohamed Yattara.

Vittoria di misura del Psv Eindhoven in Austria con il SKN St Polten, mentre la Real Sociedad, tra le mura amiche, sconfigge con un secco 2-0 l'Aberdeen. Successi per Mainz e Bruges, mezzo passo falso invece per il Viktoria Plzen. I cechi impattano nel recupero con il Petrolul Ploiesti. Rete di Kolar. Pari a reti bianche per l'Hull City con gli slovacchi del Trencin.

All'esordio europeo i portoghesi del Rio Ave superano 1-0 il Goteborg in Svezia. I romeni del Cluj cadono in Bielorussia. Al 90' è 1-0 per la Dinamo Minsk.

Risultati:

Shakhter [FC Shakhter Karagandy] 4-2 [HNK Hajduk Split] Hajduk Split

Astana [FC Astana] 1-1 [AIK Solna] AIK

Neftçi [Neftçi PFK] 0-0 [FC Chikhura Sachkhere] Chikhura

Elfsborg [IF Elfsborg] 4-1 [FH Hafnarfjördur] FH

Astra [FC Astra Giurgiu] 3-0 [FC Slovan Liberec] Liberec

Ruch [Ruch Chorzów] 0-0 [Esbjerg fB] Esbjerg

Dinamo Moskva [FC Dinamo Moskva] 1-1 [Hapoel Kiryat Shmona FC] H. Kiryat Shmona

Omonia [AC Omonia] 3-0 [FK Metalurg Skopje] Metalurg Skopje

Brommapojkarna [IF Brommapojkarna] 0-3 [Torino FC] Torino

PSV [PSV Eindhoven] 1-0 [SKN St Pölten] St Pölten

Karabükspor [Kardemir Karabükspor] 0-0 [Rosenborg BK] Rosenborg

Mladá Boleslav [FK Mladá Boleslav] 1-4 [Olympique Lyonnais] Lyon

Trenčín [AS Trencín] 0-0 [Hull City] Hull

Göteborg [IFK Göteborg] 0-1 [Rio Ave FC] Rio Ave

Dinamo Minsk [FC Dinamo Minsk] 1-0 [CFR 1907 Cluj] CFR Cluj

Zorya [FC Zorya Luhansk] 1-1 [Molde FK] Molde

Young Boys [BSC Young Boys] 1-0 [Ermis Aradippou FC] Ermis

Petrolul [FC Petrolul Ploieşti] 1-1 [FC Viktoria Plzeň] Plzeň

Vikingur [Víkingur] 1-5 [HNK Rijeka] Rijeka

Zulte Waregem [SV Zulte Waregem] 2-5 [FC Shakhtyor Soligorsk] Shakhtyor

Split [RNK Split] 2-0 [FC Chornomorets Odesa] Chornomorets Odesa

Stjarnan [Stjarnan] 1-0 [KKS Lech Poznań] Lech

Mainz [1. FSV Mainz 05] 1-0 [Asteras Tripolis FC] Asteras

Diósgyőr [Diósgyőri VTK] 1-5 [FC Krasnodar] Krasnodar

Club Brugge [Club Brugge KV] 3-0 [Brøndby IF] Brøndby

Sarajevo [FK Sarajevo] 1-2 [Atromitos FC] Atromitos

Real Sociedad [Real Sociedad de Fútbol] 2-0 [Aberdeen FC] Aberdeen

St Johnstone [Saint Johnstone FC] 1-2 [FC Spartak Trnava] Spartak Trnava

Grödig [SV Grödig] 1-2 [FC Zimbru Chisinau] Zimbru