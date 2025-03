Ufficiale: Jenkinson al West Ham

Dopo pochi giorni di trattative si è conclusa l'operazione che porta ufficialmente Carl Jenkinson, terzino destro di proprietà dell'Arsenal, in prestito per un anno al West Ham di Sam Allardyce. Ieri l'annuncio ufficiale via Twitter della squadra londinese:

Queste le parole del giocatore:

"Sono chiaramante visto come un tassello importante qui e spero di poter dimostrare il mio valore dato che è un anno importante per me. Ero compiaciuto dell'aver ricevuto tante proposte ma, in fondo, se devo essere onesto con me stesso, il West Ham è sempre stato il posto dove volevo andare. Sono contento che tutto sia funzionato come volevo, alla fine. Sarà fantastico giocare qui, ho tanti amici che tifano West Ham e so quanto incredibili siano qui i tifosi. Ho giocato qui un paio di volte quindi so esattamente di cosa si tratta: sarà fantastico essere parte di tutto ciò, se devo essere onesto. Qui c'è una grande atmosfera, non vedo l'ora di indossare una maglia del West Ham ed andare in campo a giocare. E' un momento molto eccitante per me, davvero. C'è un gruppo di ragazzi inglesi qui, e questa è sempre una cosa buona per un ragazzo inglese, e poi i giocatori che sono stati presi sono ottimi giocatori. Ci sono tutte le ragioni per essere ottimisti riguardo alla prossima stagione. Questo ha avuto grande peso nella mia decisione di firmare per il West Ham."