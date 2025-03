Arsenal su Quintero ma l'agente spegne tutto

Ieri sera, in Colombia, si è cominciato a parlare dell'interesse dell'Arsenal nei confronti di quello che tutti considerano l'erede al trono di James Rodriguez: Juan Fernando Quintero. Quintero, acquistato dal Porto la scorsa estate per 10 milioni, ha messo in fila 22 presenze e 4 reti nei Dragoes oltre ad esser salito sul palcoscenico del Mondiale con la sua Colombia. Si era addirittura arrivati a parlare del prezzo che i Gunners erano pronti a versare al Porto per il trequartista: 20 milioni.

Ma, in tarda serata è intervenuto l'agente del giocatore, Riccardo Calleri, che ha spento ogni discorso sul nascere: "Il Porto non ha mai discusso la cessione di Quintero. Naturalmente ci sono squadre interessate. C'è tanto interesse da squadre inglesi e spagnole. Ma per averlo un club deve pagare la sua clausola rescissoria". La clausola che pende sul cartellino del colombiano ammonta a 40 milioni di euro