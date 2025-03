Eric Dier vicinissimo al Tottenham

Sembra ormai imminenete l'arrivo a White Hart Lane del giovane difensore centrale Dier. Il Tottenham ha offerto 5 milioni di € per strappare il difensore dell'Under-21 Inglese allo Sporting Lisbona. Il ragazzo nato a Cheltenham nel 1994, e trasferitosi in Portogallo all'età di 10 anni dove entrò subito a far parte delle giovanili dello Sporting, firmerà un contratto che lo legherà agli Spurs per 5 stagioni. Dier, nonostante la sua giovane età, ha collezionato ben 32 presenze nelle ultime due stagioni con la maglia dello Sporting, attirando su sè gli occhi di mezza Premier League.

Intanto Pochettino mantiene alto l'interesse per Schneiderlin e Rodriguez del Southampton, con il centrocampista francesce che ha anche espresso pubblicamente la voglia di vestire la maglia del Tottenham prima della chiusura del mercato estivo.