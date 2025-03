Il Chelsea lavora in uscita: via Atsu e Bertrand in prestito

Doppia cessione del Chelsea nella giornata di oggi, che lavora per mandare Christian Atsu al Sunderland e chiude per prestare definitvamenteRyan Bertrand al Southamptonin prestito rispettivamente al Sunderland e al Southampton.

Per l'esterno alto Ghanese si tratterebbe della prima volta in Premier League, dopo aver giocato la scorsa stagione in prestito al Vitesse. Il Chelsea lo aveva acquistato dal Porto per una cifra intorno agli 8 milioni di Euro. Rinforzerebbe la squadra di Poyet sugli esterni, in particolare sull'ala sinistra dove i Black Cats trovano difficoltà a confermare Borini ed a convincere Cristian Rodriguez.

Il terzino sinistro invece, rientrante dal prestito all'Aston Villa, vola alla corte di Ronald Koeman, dove eredita la posizione di Luke Shaw, passato al Manchester United per 36 milioni di Euro. Si tratta del terzo acquisto per i Saints, dopo Tadic e Graziano Pellè. Ecco l'annuncio ufficiale: