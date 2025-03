Welcome Divock

Il Liverpool conferma dal suo account Twitter l'arrivo del giovane attaccante belga, che resterà in prestito in Francia ancora una stagione.

Divock Origi è una punta che fa della velocità e dell'uno contro uno i suoi punti forti, nel Lille ha prevalentemente giocato sulla fascia sinistra dell'attacco e le sue caratteristiche lo hanno aiutato ad essere decisivo soprattutto a partita in corso come dimostrato anche al Mondiale brasiliano dove il suo ingresso in campo al posto di Lukaku è stata una costante azzeccata nella fase a gironi.

Dopo la vetrina concessagli da Wilmots, inizialmente criticato per averlo preferito a Batshuayi nel rimpiazzare l'infortunato Benteke, lo aspetta una stagione finalmente da protagonista nel Nord della Francia. L'obbiettivo? Migliorare lo score in fase realizzativa (solo 5 reti in 30 apparizioni) e accumulare esperienza nelle competizioni internazionali (domani il Lille affronta il Grasshopper nel terzo turno preliminare di Champions League).