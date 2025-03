Doppio colpo per l'Hull City: arrivano Robertson e Maguire

Doppio colpo per l'Hull City che, attraverso il suo profilo Twitter, ufficializza gli acquisti di Harry Maguire (dallo Sheffield United) ed Andy Robertson (dal Dundee United). Lo scozzese Robertson, terzino classe '94, arriva per £2.85m mentre Maguire, centrale classe '93, arriva per £ 2.5m. Andy, l'anno scorso, ha giocato tutte le partite con il Dundee United meno le ultime due e la sua squadra si è piazzata al quarto posto nel campionato scozzese, inoltre è stato premiato come Miglior Giovane Giocatore Scozzese dell'Anno. Invece Maguire ha giocato 166 partite con lo Sheffield. Questo il tweet dell'Hull City: