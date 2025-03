L'Arsenal presta Jenkinson al West Ham

Sembrerebbe giunta al termine la corsa a quattro per aggiudicarsi le prestazioni di Carl Jenkinson il prossimo anno. Il vincitore, stando a quanto scrive SkySports, sarebbe il West Ham che sarebbe quindi ormai prossimo ad accaparrarsi il terzino destro in uscita dall'Arsenal. Jenkinson, ex Charlton, non avrebbe trovato molto spazio con Debuchy ed il neo-arrivato Chambers a chiudergli la fascia. Così emigra ad Upton Park in prestito annuale. Contenderà la maglia da titolare a Demel. Sul giocatore c'erano anche Swansea, Hull e Sunderland.

Intanto, come scritto sopra, all'Emirates è arrivato in via ufficiale Calum Chambers, altro terzino destro, l'anno scorso in forza al Southampton. Il giovanissimo ragazzo ha superato le visite mediche ed ha firmato il contratto che gli permetterà di sostituire il partente Jenkinson nello scacchiere di Wenger per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.