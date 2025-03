Pellegrini blinda Jovetic: "Resterà con noi"

Con l'infortunio di Negredo, Pellegrini si tiene stretto Jovetic e chiude le porte all'Inter. JoJo era il primo nome sul taccuino dei nerazzurri ma negli ultimi giorni era spuntato anche un interesse della Juve per il montenegrino. A bloccare ogni rumors ci pensa l'allenatore. dei campioni di Premier League, direttamente dal ritiro della tournée estiva americana (Pittsburgh): "Stevan sta lavorando bene con noi - ha commentato il manager del Manchester City - è un giocatore molto importante per la nostra squadra. Forse ci sono molti rumours sul suo futuro, ma Stevan resterà con noi".

L'Inter virerà ora su Osvaldo, pista più agevole (l'accordo col giocatore già c'è e il Southampton non è intenzionato a trattenerlo: tra il club e la punta non c'è quasi più rapporto a causa di episodi spiacenti accaduti l'anno scorso, come la rissa in allenamento tra Osvaldo e un compagno).

Ieri, durante la Guiness Cup, nella partita contro il Milan (5-1 per il City), Jovetic ha firmato una doppietta.