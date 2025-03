Colombiani di Premier: Teofilo piace al Southampton, Rodallega al River?

L'enorme tesoretto messo insieme dal Southampton che ieri ha ufficializzato anche la cessione di Lovren potrebbe essere investito in parte su Teofilo Gutierrez.

Potrebbe essere finalmente arrivato, quindi, il momento di spendere per Koeman che a fronte delle innumerevoli cessioni ha finora comprato solamente Pellé e Tadic. Il mirino si è fermato sul colombiano Teofilo Gutierrez, per l'appunto. Attaccante completo (vorace prima di tutto) messosi in mostra con la Colombia a Brasile 2014, dove ha perfino tolto la maglia da titolare a Jackson Martinez.

Teofilo gioca nel River Plate ed ha fatto il giro del Sudamerica durante la sua carriera. Che sia questo il giorno giusto per fare il secondo salto in Europa dopo la tappa al Trabzonspor con cui ha messo a segno 8 reti in 24 presenze? Sta di fatto che il giocatore parrebbe essere seguito anche dal Siviglia, evidentemente voglioso di rimpiazzare l'eventuale partenza di un Cafetero (Bacca) con un altro adepto di Pekerman.

Il prezzo non dovrebbe essere esagerato vista l'età (29 anni). Chi, al River Plate, potrebbe sostituirlo è un altro attaccante che ha qualcosa a che fare con la Premier League: trattasi di Hugo Rodallega, attualmente giocatore del Fulham. Evidentemente intenzionato a non proseguire la sua esperienza a Craven Cottage vista la retrocessione in Championship, il colombiano (sì anche lui) ha parlato a chiare lettere: "Mi piacerebbe dare una svolta alla mia carriera ed il River gioca in tante competizioni quest'anno e il prossimo".