Origi è del Liverpool

Secondo quanto annunciato da l'Equipe Divock Origi ha firmato un contratto di 6 anni con i Reds, resterà a farsi le ossa in Ligue 1 ancora una stagione tra le fila del Lille.

L'attaccante dei Diavoli Rossi è stato una delle migliori sorprese del Mondiale brasiliano e le sue prestazioni gli sono valse le attenzioni di numerosissimi club europei ma è il Liverpool la squadra che più di tutte ha creduto in lui, la prima ad aver accontentato le richieste dei Dogues che cedono la giovane stella belga per la ragionevole (considerato il potenziale) somma di 13 milioni di euro. Il giocatore affronterà la prossima stagione di Ligue 1 con la pressione addosso per potersi conquistare una maglia da titolare una volta sbarcato nel Merseyside.

Brendan Rodgers e società dopo l'addio di Suarez pianificano dunque anche per il futuro in questa estate dai grandi colpi.