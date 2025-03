Lallana fuori per almeno sei settimane

Non comincia nel migliore dei modi la stagione del Liverpool. E'di questa notte infatti la notizia dell'infortunio occorso al neo-acquisto Adam Lallana durante un allenamento dei Reds in quel di Boston, dove sono in ritiro. Lallana, in uno scontro di gioco fortuito, ha riportato problemi al legamento collaterale mediale.

Il centrocampista pagato 25 milioni di sterline dovrà star fermo per almeno sei settimane, saltando quindi le primissime gare di Premier League, fra cui quella con i suoi ex compagni del Southampton. Oggi i test che chiarificheranno se ci sarà bisogno di un'operazione: in quel caso i tempi si allungherebbero di molto e potrebbero arrivare ai 4 mesi.

Brutto colpo per il Liverpool e per Rodgers che lo considera elemento cardine del nuovo corso. Adesso il centrocampista punta a tornare in forma per il debutto in Champions League dei suoi. Per lui era appena il quarto allenamento dopo il ritorno dalle vacanze post-Mondiale con l'Inghilterra.